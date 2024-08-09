Развожаев сообщил о сбитых целях и предупредил о падении обломков

В районе Севастополя военные отражают атаку украинских сил, предварительно, над Черным морем сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Оставайтесь во временных укрытиях или безопасных местах. <...> Все городские службы работают в усиленном режиме», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, воздушную цель сбили в районе села Орловка под Севастополем, сообщил Развожаев. Он предупредил жителей о возможном падении осколков и суббоеприпасов.

«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов. Продолжается контроль обстановки», — уточнил губернатор.

Материал дополняется