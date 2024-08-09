Развожаев сообщил о сбитых целях и предупредил о падении обломков
В районе Севастополя военные отражают атаку украинских сил, предварительно, над Черным морем сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Оставайтесь во временных укрытиях или безопасных местах. <...> Все городские службы работают в усиленном режиме», — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, воздушную цель сбили в районе села Орловка под Севастополем, сообщил Развожаев. Он предупредил жителей о возможном падении осколков и суббоеприпасов.
«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов. Продолжается контроль обстановки», — уточнил губернатор.
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