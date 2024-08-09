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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области после отмены ракетной опасности объявили угрозу дронов

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Военная операция на Украине

В Курской области объявили об опасности атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

За две минуты до этой публикации Смирнов объявил об отмене ракетной опасности, которая действовала в регионе с 23:51 мск 8 августа. Она была объявлена в регионе десятый раз за сутки.

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В Курской области с утра 6 августа ведутся бои. Глава Генштаба России Валерий Герасимов 7 августа доложил, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По данным Минобороны, за последние сутки было уничтожено до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники.

Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС, был создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.

По данным Минздрава, в результате атаки на Курскую область пострадали 66 мирных жителей, включая девять детей.

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Курская область ракетная опасность дроны Алексей Смирнов
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