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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В США заявили, что перебросили на Ближний Восток «много военной силы»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
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Палестино-израильский конфликт

«Ужасно много военной силы», в том числе истребители F-22, Вашингтон перебросил на Ближний Восток на фоне угрозы эскалации в регионе. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Это заявление чиновник сделал в связи с предложением возобновить переговоры о прекращении огня между исламистской палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

По его словам, Белый дом не видит «никаких законных оснований для того, чтобы Иран начал военное нападение на Израиль». А в случае прямой атаки последствия могут быть «весьма значительными» для Ирана и его экономики, добавил чиновник и подчеркнул, что США будут «готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам».

Израиль согласился возобновить переговоры с ХАМАС
Политика

8 августа Лидеры Египта, Катара и США Абдель Фаттах ас-Сиси, шейх Тамим бен Хамад аль-Тани и Джо Байден призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня через неделю в Дохе либо в Каире. Обсуждения призваны «восполнить все остающиеся пробелы и начать реализацию соглашения без каких-либо новых задержек».

Израиль согласился послать свою делегацию, чтобы возобновить переговоры.

Иран заявил о намерении атаковать Израиль после гибели экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Власти республики, а также ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответ. Израильская сторона не подтверждала причастность к гибели Хании. О готовности присоединиться к удару также заявили йеменские хуситы.

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