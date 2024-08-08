США предупредили Иран о возможных последствиях атаки на Израиль
Соединенные Штаты предупредили Иран о серьезных рисках для экономики исламской республики в случае масштабной атаки против Израиля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным WSJ, речь шла преимущественно об экономических последствиях, но подробности еще неизвестны.
«США предупредили Иран, что его недавно избранное правительство и экономика могут получить сокрушительный удар, если Иран предпримет масштабную атаку на Израиль», — говорится в материале.
Кроме того американцы намекнули Тегерану на опасность эскалации на Ближнем Востоке в целом, если будут приняты серьезные меры в отношении Израиля. Предупреждение было передано Тегерану как напрямую, так и через посредников.
Ранее 8 августа Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран может отказаться от проведения массированной атаки на Израиль, запланированной в ответ на убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Этому способствовала дипломатическая работа администрации американского президента Джо Байдена, которая старалась привлечь союзников на Ближнем Востоке к тому, чтобы подтолкнуть Тегеран пересмотреть решение об атаке на Израиль. На данный момент США больше не ожидают, что Иран обязательно нанесет удар по Израилю, отметили собеседники Politico.
Иран заявил о намерении атаковать Израиль после гибели Хании в Тегеране 31 июля. Власти республики, а также ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответ. Израильская сторона не подтверждала причастность к гибели Хании. О готовности присоединиться к удару также заявили йеменские хуситы.
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