 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

США предупредили Иран о возможных последствиях атаки на Израиль

WSJ: Соединенные Штаты предупредили Иран о последствиях атаки на Израиль
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Соединенные Штаты предупредили Иран о серьезных рисках для экономики исламской республики в случае масштабной атаки против Израиля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, речь шла преимущественно об экономических последствиях, но подробности еще неизвестны. 

«США предупредили Иран, что его недавно избранное правительство и экономика могут получить сокрушительный удар, если Иран предпримет масштабную атаку на Израиль», — говорится в материале.

Кроме того американцы намекнули Тегерану на опасность эскалации на Ближнем Востоке в целом, если будут приняты серьезные меры в отношении Израиля. Предупреждение было передано Тегерану как напрямую, так и через посредников.

Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США
Политика
Фото:Haitham Imad / EPA / ТАСС

Ранее 8 августа Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран может отказаться от проведения массированной атаки на Израиль, запланированной в ответ на убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Этому способствовала дипломатическая работа администрации американского президента Джо Байдена, которая старалась привлечь союзников на Ближнем Востоке к тому, чтобы подтолкнуть Тегеран пересмотреть решение об атаке на Израиль. На данный момент США больше не ожидают, что Иран обязательно нанесет удар по Израилю, отметили собеседники Politico.

Иран заявил о намерении атаковать Израиль после гибели Хании в Тегеране 31 июля. Власти республики, а также ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответ. Израильская сторона не подтверждала причастность к гибели Хании. О готовности присоединиться к удару также заявили йеменские хуситы.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Израиль Иран США Ближний Восток
Материалы по теме
Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США
Политика
Блинкен призвал Иран и Израиль не обострять конфликт на Ближнем Востоке
Политика
WSJ рассказала о возможных проблемах «Железного купола» из-за атаки Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Пентагон заявил, что не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалациейПолитика, 00:15
В Харькове прогремели взрывыПолитика, 00:12
Россияне стали есть рекордно много мясаЭкономика, 00:00
Бакальчук раскрыла сумму выплат после пожара в ШушарахТехнологии и медиа, 00:00
США вырвали победу у сербов и вышли в финал Олимпиады по баскетболуСпорт, 08 авг, 23:50
В Киеве не увидели смысла в прямых переговорах с Россией на данный моментПолитика, 08 авг, 23:47
Правительство выделит 220 млн руб. жителям Курской областиОбщество, 08 авг, 23:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США предупредили Иран о возможных последствиях атаки на ИзраильПолитика, 08 авг, 23:31
Сербские баскетболисты вырвались вперед в начале матча с США на ОИ-2024Спорт, 08 авг, 23:18
Молдавия усилила контроль в энергетике на фоне событий в Курской областиПолитика, 08 авг, 23:15
Президент Мексики исключил арест Путина по ордеру МУС в случае визитаПолитика, 08 авг, 22:52
Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в ПарижеСпорт, 08 авг, 22:38
«Яндекс» вернет деньги эвакуировавшимся на такси из Курской областиПолитика, 08 авг, 22:35
Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку Янину СоколовскуюПолитика, 08 авг, 22:30