 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны показало видео уничтожения дронов ВСУ «Баба Яга»

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало видео уничтожения дронов ВСУ «Баба Яга»
Video

Минобороны показало, как российские войска скопищем FPV-дронов уничтожили два украинских беспилотника «Баба-яга» в приграничном районе Курской области.

Как уточнило ведомство, коптеры были уничтожены в воздухе.

В Курской области с утра 6 августа ведутся бои.

Глава Генштаба Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По его словам, область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты. Было уничтожено также 82 единицы бронетехники, из них — восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

8 августа Минобороны сообщило, что российские военные не допустили продвижения украинских войск вглубь Курской области. Российские военные также пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении, добавили в ведомстве. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, с территории выехали несколько тысяч россиян.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения

Автомобили в России подорожают вдвое

Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки

ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Минобороны беспилотники Украина ВСУ
Материалы по теме
Дроны ВСУ атаковали дом и инфраструктурный объект в Белгородской области
Политика
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Политика
Минобороны показало кадры ударов Ка-52 на границе Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
В Курской области российская гаубица уничтожила склад боеприпасов ВСУПолитика, 15:34
Минобороны сообщило о сбитом самолете МиГ-29 ВСУПолитика, 15:32
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 15:31
Союзники Израиля осудили слова главы Минфина страны о голоде в ГазеПолитика, 15:24
Собянин назвал число доставленных в Москву из Курской области раненыхОбщество, 15:22
В России отказались от кибертурниров по игре League of Legends из-за ЛГБТТехнологии и медиа, 15:19
Провалившая проверку на гендер Семеня захотела возглавить World AthleticsСпорт, 15:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Дом.РФ» зафиксировал двукратный рост спроса на землю под застройкуНедвижимость, 15:12
Количество пострадавших в Курской области детей увеличилось до девятиПолитика, 15:10
В Курской области временно закрыли три железнодорожных вокзалаПолитика, 15:08
МИД Абхазии опроверг планы по открытию в республике базы ВМФ РоссииПолитика, 15:05
Таможня объяснила пробку из грузовиков на границе с ГрузиейОбщество, 14:52
Революция откладывается. Влияние ИИ на реальную экономику почти неощутимоPro, 14:49
Военкор Коц рассказал, почему Поддубного сначала посчитали погибшимПолитика, 14:49