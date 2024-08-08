Минобороны показало видео уничтожения дронов ВСУ «Баба Яга»

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Минобороны показало, как российские войска скопищем FPV-дронов уничтожили два украинских беспилотника «Баба-яга» в приграничном районе Курской области.

Как уточнило ведомство, коптеры были уничтожены в воздухе.

В Курской области с утра 6 августа ведутся бои.

Глава Генштаба Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По его словам, область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты. Было уничтожено также 82 единицы бронетехники, из них — восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

8 августа Минобороны сообщило, что российские военные не допустили продвижения украинских войск вглубь Курской области. Российские военные также пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении, добавили в ведомстве. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, с территории выехали несколько тысяч россиян.