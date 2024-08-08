Дроны ВСУ атаковали дом и инфраструктурный объект в Белгородской области
Два украинских беспилотника атаковали поселок Борисовка и село Черемошное в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
«В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дроном атакован инфраструктурный объект — в здании повреждены остекление и навес», — написал Гладков.
Еще один беспилотник, по его словам, сдетонировал рядом с частным домом в Черемошном. «В результате взрыва в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба», — уточнил глава региона.
Ночью 8 августа атаке со стороны Украины также подверглось белгородское село Ясные Зори. Два человека — мужчина и женщина — получили ранения. Обоих госпитализировали. Кроме того, в селе после прилетов снарядов и сбросов с БПЛА были повреждены один частный дом и четыре машины.
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