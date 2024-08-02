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Новые законы в России ,  
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Совфед одобрил закон о наказании за пропаганду наркотиков в кино и книгах

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Совет Федерации принял пакет законов об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков, в том числе в литературе и кино. Трансляцию пленарного заседания пресс-служба Совфеда вела в RuTube.

В конце июля законы приняла Госдума. После одобрения Совфедом документ направят на подпись президенту России Владимиру Путину. Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Один из законопроектов предполагает введение административных штрафов за распространение произведений литературы и искусства с материалами о наркотиках в размере:

  • от 2 до 4 тыс. руб. с конфискацией продукции для физлиц;
  • от 10 до 30 тыс. руб. — для должностных лиц;
  • от 300 до 600 тыс. руб. — для компаний и организаций.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

За пропаганду наркотиков штраф для граждан составит 4–5 тыс. руб., юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Штрафы будут выше, если пропаганда велась через интернет. В частности, верхняя планка штрафа для юридических лиц повысится до 1,5 млн руб.

До 5 тыс. руб. повысят нижний порог штрафа за пропаганду наркотиков для иностранцев или лиц без гражданства. Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Второй одобренный Совфедом законопроект предполагает внесение изменений в ст. 31 Уголовного кодекса и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно документу, после двукратного привлечения к ответственности за пропаганду наркотиков в интернете в течение года будет наступать уголовная ответственность. Максимальное наказание в этом случае — лишение свободы на срок до двух лет.

Фильмы и книги не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если упоминание в них запрещенных веществ оправдано жанром и является частью художественного замысла. Кроме того, под запрет не будут падать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

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наркотики пропаганда наркотиков Совет Федерации Интернет
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