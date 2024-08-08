Вид на железнодорожный вокзал Курска (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В связи с повышенным спросом со стороны пассажиров еще один дополнительный пассажирский поезд появится на маршруте Курск — Москва, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки назначается дополнительный поезд № 205/206 сообщением Курск — Москва», — говорится в сообщении.



Поезд будет отправляться с вокзала Курска в 3:09 и прибывать в Москву в 15:40.



Кроме того, количество вагонов в электропоезде № 716 «Ласточка» сообщением Курск — Москва временно увеличено до десяти, добавили в МЖД.

В Курской области на границе с Украиной с утра 6 августа идут бои. Врио губернатора Алексей Смирнов объявил, что власти организовали вывоз жителей из приграничных территорий, подвергающихся обстрелам

По его словам, автобусами и на личном транспорте с обстреливаемых территорий выехали уже несколько тысяч человек. «Подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь», — сообщил он.