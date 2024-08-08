Путин распорядился создать в России центр аборигенных сортов винограда

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов автохтонных сортов винограда, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Центр будет создан на базе НИЦ «Курчатовский институт». Ответственным за его деятельность станет Межведомственная комиссия по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов автохтонных сортов винограда.

«Автохтонный (аборигенный) сорт винограда — сорт винограда вида Vitis Vinifera, описанный в открытых источниках не позднее 1903 года <...> с характерными органолептическими характеристиками и определенной территорией произрастания, расположенной в границах виноградо-винодельческих зон», — говорится в законе «О виноградстве и виноделии».

По документу, Национальный центр будет заниматься формированием и пополнением каталога ценных аборигенных сортов винограда, их исследованием, а также выполнять ряд других задач.

В течение четырех месяцев правительство России должно определить порядок финансирования работы центра.

В России автохтонные сорта винограда произрастают в нескольких регионах: в Долине Дона, Крыму и Дагестане. Интерес к аборигенным сортам винограда является глобальным трендом, считает винный критик Дженсис Робинсон. По мнению эксперта, спрос на вина из таких сортов будет расти.