Путин разрешил присваивать почетные наименования частям Росгвардии

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных наименований воинским частям Росгвардии, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о внесении изменений в «Положение о почетных наименованиях...». Теперь подразделения войск национальной гвардии могут получать «почетные наименования соединений и воинских частей, прославивших Россию в военных сражениях прошлых эпох».

Раньше таким правом обладали только Вооруженные силы России.

Указ вступает в силу 8 августа — со дня его подписания.

В 2022 году глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал об участии Росгвардии в военной спецоперации. По его словам, росгвардейцы занимаются разведкой, корректируют и уничтожают военные цели, охраняют государственные объекты, объекты инфраструктуры и обеспечивают гуманитарную безопасность.

Накануне, 7 августа 2024 года, Росгвардия усилила меры безопасности для защиты Курской атомной электростанции.