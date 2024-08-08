Путин разрешил присваивать почетные наименования частям Росгвардии
Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных наименований воинским частям Росгвардии, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет о внесении изменений в «Положение о почетных наименованиях...». Теперь подразделения войск национальной гвардии могут получать «почетные наименования соединений и воинских частей, прославивших Россию в военных сражениях прошлых эпох».
Раньше таким правом обладали только Вооруженные силы России.
Указ вступает в силу 8 августа — со дня его подписания.
В 2022 году глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал об участии Росгвардии в военной спецоперации. По его словам, росгвардейцы занимаются разведкой, корректируют и уничтожают военные цели, охраняют государственные объекты, объекты инфраструктуры и обеспечивают гуманитарную безопасность.
Накануне, 7 августа 2024 года, Росгвардия усилила меры безопасности для защиты Курской атомной электростанции.
Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9
Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС
Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд
Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения
Автомобили в России подорожают вдвое
Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки
ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС
Подборка каналов РБК в Telegram