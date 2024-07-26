Росгвардия согласилась лечить участников военной операции на Украине

Пять медучреждений Росгвардии выделят мощности для оказания помощи военнослужащим Минобороны, в том числе участникам военной операции на Украине. Там они, в том числе, смогут проходить военно-врачебную комиссию и диспансеризацию

Участников военной операции на Украине начнут принимать в пяти медицинских учреждениях Росгвардии, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, Росгвардия поддержала инициативу «по расширению возможностей медобеспечения военнослужащих и проведению военно-врачебных комиссий». Соответствующее соглашение подписали главы Минобороны и Росгвардии Андрей Белоусов и Виктор Золотов. Согласно документу, в этих целях будет выделена часть мощностей в пяти ведомственных госпиталях.

«Теперь военнослужащие Минобороны России и Росгвардии могут пройти медицинское обследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии, диспансеризацию, а также получить медицинскую помощь, лекарства и медицинские изделия как в лечебных учреждениях Росгвардии, так и в военно-медицинских организациях по месту фактического пребывания», — говорится в сообщении Минобороны.

Там уточнили, что медицинские подразделения двух ведомств в том числе будут оказывать помощь «участникам операций по поддержанию или восстановления мира и безопасности за пределами» России.

«Данное решение позволит повысить эффективность и доступность оказания медицинской помощи военнослужащим — участникам спецоперации», — сказал Белоусов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал выделение более 70 млрд руб. в течение трех лет на реабилитацию раненых участников военной операции на Украине. Ведомство совместно с Минобороны по поручению президента России Владимира Путина разрабатывает документ, который позволит военным получать медицинскую помощь в гражданских поликлиниках, рассказала замминистра обороны Анна Цивилева. Как уточнили «Ведомости» со ссылкой на источники, в ряде областей, в том числе в новых регионах, отсутствуют военно-медицинские организации Минобороны, а в больницы Минздрава военнослужащие не могут обратиться из-за отсутствия полиса обязательного медицинского страхования.

В середине июня Путин утверждал, что в военной операции на Украине принимают участие около 700 тыс. бойцов.