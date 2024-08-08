Количество пострадавших в Курской области детей увеличилось до девяти

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Число пострадавших детей в Курской области увеличилось до девяти, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова во «ВКонтакте».

Она рассказала, что на протяжении суток посещает пункты временного размещения с пострадавшими семьями из пограничного с Украиной Суджанского района. Из девяти пострадавших два ребенка направлены в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Институт им. В.М. Рошаля, остальные дети проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске. «Грудничкам закупили смеси и памперсы, привезли коляски», — добавила Листопадова.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область пострадали шестеро детей. Она отметила, что трое из них из одной семьи. Еще у одного двухлетнего мальчика зафиксировали осколочное ранение спины, его мама погибла.

В Курской области с утра 6 августа ведутся бои.

Глава Генштаба Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено.

8 августа Минобороны сообщило, что российские военные не допустили продвижения украинских войск вглубь Курской области. Российские военные также пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении, добавили в ведомстве.