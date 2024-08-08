Беженцы из Курской области рассказали, как уезжали из региона
Покинувшие Курскую область жители рассказали «РБК Черноземье», как уезжали из региона.
Жительница села Гончаровка Суджанского района Софья Сухорукова сообщила, что удалось выехать без проблем, однако нужно было найти человека, у которого есть транспорт.
Вооруженные силы Украины атакуют машины дронами. Женщина добавила, что когда она с другими беженцами выезжали, то видела несколько сгоревших легковых автомобилей и зерновоз.
«За нами пытались приехать волонтеры из Курска, но военные их не пропустили из-за того, что там творится. Они рассказывали, как перед ними заживо сгорели люди в машине скорой помощи. Желаю, чтобы никто такого не пережил», — вспоминает она.
Сухорукова рассказала, что на протяжении пяти часов — с трех ночи до восьми утра — гремели взрывы, из-за которых не удавалось «банально попить воды».
Другая жительница Курской области, которой удалось покинуть регион, — Наталья Султанова из села Дарьино Суджанского района в трех километрах от границы с Украиной. Женщина давала комментарий под звуки воздушной тревоги.
«Происходило все на моих глазах. Перекрестный огонь начался в два часа ночи. Были прилеты по соседскому огороду. Удара три-четыре, начинали пускать коптеры, самолетного типа, то есть они чередовали. Мы поняли, что надо бежать, когда увидели утром, что едут танки. Мы схватили детей — у нас их четверо — и документы», — рассказала Султанова.
Она добавила, что в селе все еще остаются люди, но «там нет ни света, ни газа, ни воды».
Бои в Курской области длятся со вторника 6 августа. Тогда ВСУ предприняли попытку прорваться через границу на территорию региона.
Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС.
Минобороны заявило, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», российские военные пресекают попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении».
Из-за нападения около 3 тыс. жителей приграничных населенных пунктов региона были эвакуированы, заявил врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий. 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения (ПВР), всего их было подготовлено 21.
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