Беженцы из Курской области рассказали, как уезжали из региона

Последствия обстрела ВСУ в городе Суджа (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Покинувшие Курскую область жители рассказали «РБК Черноземье», как уезжали из региона.

Жительница села Гончаровка Суджанского района Софья Сухорукова сообщила, что удалось выехать без проблем, однако нужно было найти человека, у которого есть транспорт.

Вооруженные силы Украины атакуют машины дронами. Женщина добавила, что когда она с другими беженцами выезжали, то видела несколько сгоревших легковых автомобилей и зерновоз.

«За нами пытались приехать волонтеры из Курска, но военные их не пропустили из-за того, что там творится. Они рассказывали, как перед ними заживо сгорели люди в машине скорой помощи. Желаю, чтобы никто такого не пережил», — вспоминает она.

Сухорукова рассказала, что на протяжении пяти часов — с трех ночи до восьми утра — гремели взрывы, из-за которых не удавалось «банально попить воды».

Другая жительница Курской области, которой удалось покинуть регион, — Наталья Султанова из села Дарьино Суджанского района в трех километрах от границы с Украиной. Женщина давала комментарий под звуки воздушной тревоги.

«Происходило все на моих глазах. Перекрестный огонь начался в два часа ночи. Были прилеты по соседскому огороду. Удара три-четыре, начинали пускать коптеры, самолетного типа, то есть они чередовали. Мы поняли, что надо бежать, когда увидели утром, что едут танки. Мы схватили детей — у нас их четверо — и документы», — рассказала Султанова.

Она добавила, что в селе все еще остаются люди, но «там нет ни света, ни газа, ни воды».

Бои в Курской области длятся со вторника 6 августа. Тогда ВСУ предприняли попытку прорваться через границу на территорию региона.

Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС.

Минобороны заявило, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», российские военные пресекают попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении».

Из-за нападения около 3 тыс. жителей приграничных населенных пунктов региона были эвакуированы, заявил врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий. 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения (ПВР), всего их было подготовлено 21.