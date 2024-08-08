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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны сбили в воздухе над Курской областью еще две ракеты, запущенные Вооруженными силами Украины, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

За семь минут до этого Смирнов сообщил об опасности ракетной атаки на область.

Утром курские власти сообщили о шести сбитых беспилотниках над регионом.

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Фото:Ethan Swope / Getty Images

В Курской области с утра 6 августа ведутся бои.

Глава Генштаба Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По его словам, область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты.

8 августа Минобороны сообщило, что российские военные не допустили продвижения украинских войск вглубь Курской области. Российские военные также пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении, добавили в ведомстве.

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