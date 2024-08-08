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Военная операция на Украине ,  
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Курские власти сообщили о шести сбитых беспилотниках над регионом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Шесть украинских беспилотников самолетного типа и пять ракет были уничтожены этой ночью и утром 8 августа над Курской областью, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов.

Он также напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, а о находке необходимо звонить по общему номеру экстренных служб — 112.

За сутки сигнал ракетной опасности звучал в регионе три раза.

Минобороны позднее привело другие данные: силы ПВО за ночь сбили 14 дронов над Белгородской областью и два — над Курской, сообщило ведомство.

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Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Ранее, около трех часов ночи 8 августа, Смирнов сообщил, что над областью силы ПВО сбили семь ракет.

В Курской области с утра 6 августа ведутся боевые действия. По словам главы российского Генштаба Валерия Герасимова, регион атаковали украинские военные численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены.

7 августа он доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение Вооруженных сил Украины в регионе остановлено.

Власти региона неоднократно сообщали об обстрелах, раненых и погибших. По словам врио губернатора, на территории области выехали несколько тысяч человек. Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. По данным Минздрава, ранения в результате атаки получил 31 человек, из них шесть — дети.

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Курская область беспилотники ракеты Военная операция на Украине
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