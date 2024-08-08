Военкора Поддубного привезли в НИИ Склифосовского

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Медики привезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области, сообщил департамент здравоохранения столицы.

Вместе с ним московские клиники привезли четырех человек — из них двое детей.

Пострадавшим будут помогать врачи-травматологи, хирурги, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи и прочие специалисты, добавили в департаменте.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ранением корреспондента ВГТРК по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК).

«Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Поддубный был ранен при атаке дрона 7 августа в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета, рассказал врач. В местную больницу его доставили в тяжелом состоянии.

8 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что журналиста отправили на лечение в Москву. Минздрав уточнил, что он будет доставлен в столицу в числе девяти пострадавших при обстрелах после атаки на регион украинских военных. По данным ведомства, состояние Поддубного «тяжелое, но стабильное, его жизнь вне опасности».