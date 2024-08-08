«РИА Новости» узнало, что экс-сотрудники МВД оставили семьи без денег

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Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, покинувшие Россию после того как в их отношении завели уголовное дело о взяточничестве на 5 млрд руб., оставили семью с арестованными счетами и без наличных денег. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Суд наложил арест на одно жилое и два нежилых помещения, а также на 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых», — уточнил собеседник агентства.

Во время работы в МВД Сатюков был сотрудником Бюро специальных технических мероприятий, его обвинили в получении взятки от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd в биткоинах и эфириумах на сумму 4,9 млрд руб. Эта сумма стала самой крупной взяткой в истории МВД. Сатюков и его коллега Соколов под угрозой уголовного преследования навязали покровительство администратору биржи Алексею Иванову. Сейчас оба фигуранта не в России, они заочно арестованы и объявлены в розыск. Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину в растрате из биржи криптовалюты (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса) на 3 млрд руб. Ему назначили три с половиной года колонии.

По версии следствия, деньги офицерам перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года. Средства поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки. На вырученные суммы Соколов и Сатюков приобрели «значительное количество недвижимого имущества»: Соколов владеет апартаментами в сверхвысотном небоскребе «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Ранее СК арестовал недвижимость Соколова и Сатюкова в Москве — квартиру в жилом комплексе «Нежинский ковчег» и двухсотметровые апартаменты в комплексе «Алые паруса», имеющие кадастровую стоимость более 50 млн руб.