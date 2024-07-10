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«Коммерсантъ» узнал об аресте новых активов по делу о рекордной взятке

«Ъ»: у сбежавших экс-сотрудников МВД арестовали новые активы по делу о взятке
Два бывших сотрудника МВД навязали покровительство администратору криптобиржи, считает следствие. За «крышу» он выплачивал им биткоины и эфириумы. На эти средства была куплена элитная недвижимость
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет арестовал новые активы экс-сотрудников МВД, заочно обвиняемых в получении рекордной взятки в размере 5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о бывшем сотруднике Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгии Сатюкове, которого обвинили в получении взятки от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. в биткоинах и эифириумах на сумму в 4,9 млрд руб. Эта сумма стала самой крупной взяткой в истории МВД. Согласно материалам дела, Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов под угрозой уголовного преследования навязали покровительство администратору криптобиржи Алексею Иванову.

По версии следствия, деньги офицерам перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года. Средства поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки. На вырученные суммы Соколов и Сатюков приобрели «значительное количество недвижимого имущества»: Соколов владеет апартаментами в сверхвысотном небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае.

Теперь СК арестовал недвижимость бывших сотрудников МВД в Москве — квартиру в жилом комплексе «Нежинский ковчег», а также двухсотметровые апартаменты в комплексе «Алые паруса», имеющие кадастровую стоимость более 50 млн руб.

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Сейчас оба фигуранта не в России, они заочно арестованы и объявлены в розыск. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), Соколову — посредничество в этом (ст. 291.1 Уголовного кодекса). Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину в растрате из биржи криптовалюты (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса) на 3 млрд руб. Ему назначили три с половиной года колонии.

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взятки МВД Дубай криптовалюты
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