Маск назвал глупцом демократического кандидата в вице-президенты

Илон Маск (Фото: David Swanson / Reuters)

Предприниматель Илон Маск назвал демократического кандидата в вице-президенты США Тима Уолца глупцом, комментируя его взгляды на борьбу с дезинформацией в X (бывший Twitter).

Владелец соцсети Маск отреагировал на отрывок из интервью Уолца, в котором он сказал, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или высказывания, разжигающие ненависть. «Он такой глупец», — сказал Маск, добавив к своему сообщению смеющийся эмодзи.

Действующая вице-президент США Камала Харрис, которая стала кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, назначила своим потенциальным заместителем в новой должности губернатора Миннесоты Тима Уолца в начале августа.

В 2007–2019 годах Уолц представлял в палате представителей конгресса консервативно настроенный 1-й избирательный округ, в котором как до, так и после его пребывания на этом посту в основном доминировали республиканцы, уточнил телеканал CNN. До этого Уолц служил в Национальной гвардии, после выхода в отставку работал учителем географии и футбольным тренером в Манкейто в Миннесоте.

Маск выступил с поддержкой Республиканской партии и кандидата в президенты от нее — Дональда Трампа.