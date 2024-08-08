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Выборы президента США ,  
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Маск назвал глупцом демократического кандидата в вице-президенты

Сюжет
Выборы президента США
Илон Маск
Илон Маск (Фото: David Swanson / Reuters)

Предприниматель Илон Маск назвал демократического кандидата в вице-президенты США Тима Уолца глупцом, комментируя его взгляды на борьбу с дезинформацией в X (бывший Twitter).

Владелец соцсети Маск отреагировал на отрывок из интервью Уолца, в котором он сказал, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или высказывания, разжигающие ненависть. «Он такой глупец», — сказал Маск, добавив к своему сообщению смеющийся эмодзи.

Чем объясняется выбор Тима Уолца как кандидата в вице-президенты
Политика
Тим Уолз

Действующая вице-президент США Камала Харрис, которая стала кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, назначила своим потенциальным заместителем в новой должности губернатора Миннесоты Тима Уолца в начале августа.

В 2007–2019 годах Уолц представлял в палате представителей конгресса консервативно настроенный 1-й избирательный округ, в котором как до, так и после его пребывания на этом посту в основном доминировали республиканцы, уточнил телеканал CNN. До этого Уолц служил в Национальной гвардии, после выхода в отставку работал учителем географии и футбольным тренером в Манкейто в Миннесоте.

Маск выступил с поддержкой Республиканской партии и кандидата в президенты от нее — Дональда Трампа.

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28 июня 1971 года
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