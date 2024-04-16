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Общество ,  
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В Сингапуре разрешили работникам просить четырехдневную рабочую неделю

Фото: Gustavo Valiente / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Gustavo Valiente / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сотрудники в Сингапуре получили право требовать четырехдневную рабочую неделю и больше работы из дома, об этом сообщает SCMP.

Новые правила гибкого графика озвучил Трехсторонний альянс за справедливую и прогрессивную практику трудоустройства.

«Доступ к гибкому графику работы часто является основным фактором для опекунов, женщин и работников старшего звена, когда речь заходит о принятии решения остаться на работе или вернуться на нее», — сказал Йео Ван Линг, сопредседатель Трехсторонней рабочей группы. При этом компании смогут отклонять запросы работников, если это приведет к снижению производительности, увеличению затрат или невозможно в силу специфики работы. 

В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса
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Фото:Daniel Schoenen / imageBROKER.com / Global Look Press

Уже в конце этого года сотрудники также получат право требовать гибкий график работы. Хотя новое руководство и не имеет юридической силы, оно требует от компаний наладить процесс подачи заявок на гибкий график работы.

В Германии с 1 февраля стартовал пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса на рынке труда и усилий по оживлению экономики. В эксперименте принимают участие 45 компаний. Сотрудники работают на один день меньше при сохранении прежней зарплаты. Эксперимент длится шесть месяцев. Его цель — выяснить, позволит ли сокращенная рабочая неделя повысить производительность труда.

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