Гладков сообщил о седьмом за сутки обстреле Шебекино
Шебекино в седьмой раз за сутки попало под обстрел украинских военных, в этот раз пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В результате обстрела в шести частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Поврежден один легковой автомобиль», — уточнил глава региона.
После нескольких атак на Шебекино за день 7 августа пострадали шесть мирных жителей, рассказывал Гладков. В селе Нежеголь Шебекинского городского округа в результате атаки дрона пострадал мужчина. Также в самом Шебекино были выявлены различные повреждения в десяти многоквартирных домах, здании храма и двух коммерческих объектах.
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