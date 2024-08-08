Гладков сообщил о седьмом за сутки обстреле Шебекино

Гладков: Шебекино в седьмой раз за сутки попало под обстрел ВСУ

Шебекино в седьмой раз за сутки попало под обстрел украинских военных, в этот раз пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате обстрела в шести частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Поврежден один легковой автомобиль», — уточнил глава региона.

После нескольких атак на Шебекино за день 7 августа пострадали шесть мирных жителей, рассказывал Гладков. В селе Нежеголь Шебекинского городского округа в результате атаки дрона пострадал мужчина. Также в самом Шебекино были выявлены различные повреждения в десяти многоквартирных домах, здании храма и двух коммерческих объектах.