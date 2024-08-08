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Военная операция на Украине ,  
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Два человека получили ранения после атаки ВСУ на белгородское село

Два человека получили ранения после атаки ВСУ на село Ясные Зори под Белгородом
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные атаковали село Ясные Зори в Белгородском районе, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, были ранены женщина и мужчина. Женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

«Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей предплечья, плеча и ног бригадой скорой доставляется также в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — уточнил глава региона.

Кроме того, после прилетов снарядов и сбросов с БПЛА в селе повреждены один частный дом и четыре машины, добавил Гладков.

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Село Ясные Зори второй день подряд оказывается под обстрелом со стороны Украины. 7 августа в результате атаки на село пострадала одна женщина, врачи отпустили ее домой на амбулаторное лечение. Также в Ясных Зорях было повреждено остекление многоквартирного дома.

В тот же день был ранен еще один житель села. Пострадавшего мужчину с осколочным ранением ноги доставили в местную амбулаторию.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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