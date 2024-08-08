Два человека получили ранения после атаки ВСУ на село Ясные Зори под Белгородом

Два человека получили ранения после атаки ВСУ на белгородское село

Украинские военные атаковали село Ясные Зори в Белгородском районе, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, были ранены женщина и мужчина. Женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

«Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей предплечья, плеча и ног бригадой скорой доставляется также в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — уточнил глава региона.

Кроме того, после прилетов снарядов и сбросов с БПЛА в селе повреждены один частный дом и четыре машины, добавил Гладков.

Село Ясные Зори второй день подряд оказывается под обстрелом со стороны Украины. 7 августа в результате атаки на село пострадала одна женщина, врачи отпустили ее домой на амбулаторное лечение. Также в Ясных Зорях было повреждено остекление многоквартирного дома.

В тот же день был ранен еще один житель села. Пострадавшего мужчину с осколочным ранением ноги доставили в местную амбулаторию.