В Финляндии объяснили смысл учить русский язык

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и посол Финляндии в США Микко Хаутала заявили на ежегодном форуме в Луумяки, что они обеспокоены ухудшением знаний финнов о России, в том числе русского языка. Их слова приводит газета Helsingin Sanomat.

Так, изучение русского языка в финских начальных школах прекратилось после начала военной операции на Украине, отмечает газета.

Кроме того, как сказал Хаутала, в ближайшие годы финны потеряют обширную базу знаний по русскому языку, потому что меньше новых людей будет приезжать в Финляндию. «Я не думаю, что вы сможете понимать Россию или быть серьезным экспертом, не зная языка», — заявил он, добавив, что в какой-то момент знание русского языка снова станет ценным навыком.

«Мир не останавливается на достигнутом, и это не последний этап в истории России. <...> Я не думаю, что ситуация улучшится очень быстро, но да, нам нужно позаботиться о базе компетенций», — подчеркнул финский посол.

Глава финского МИД также отметила, что Россия не исчезла из поля зрения Хельсинки и нужно следить за ее развитием.

По итогам 2020 года в Финляндии проживало 84 тыс. носителей русского языка, сообщает финская телерадиокомпания Yle. По ее же данным на 2022 год, в стране находились около 80 тыс. русскоязычных.

В 2022 году рекордное за 30 лет число россиян переехали в Финляндию. По данным финского статистического ведомства, речь шла о 6 тыс. человек. После распада СССР и вплоть до 2021 года число российских иммигрантов не превышало 3,1 тыс. в год.