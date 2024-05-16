Власти Эстонии не разрешили обучение на русском языке в школах Нарвы
Правительство Эстонии приняло законопроекты с отказом ряду образовательных учреждений Нарвы в частичном обучении на русском языке в следующем учебном году. Инициативы представила министр образования и науки Кристина Каллас.
Из повестки заседания правительства следует, что 22 февраля нарвская городская дума приняла решение подать в правительство ходатайство о предоставлении разрешения на частичное обучение на русском языке (40% от общего объема) в нескольких школах и детских садах на 2024/25 учебный год для некоторых классов или групп.
Правительственная комиссия пришла к выводу, что для разрешения на обучение на русском языке нет оснований. Кроме того, из ходатайства следует, что «наличие особых образовательных потребностей требует временного исключения из перехода к обучению на эстонском языке». «Не в интересах учащегося не использовать свой потенциал развития и не предоставлять ему образование на эстонском языке на основании предварительной оценки того, что ребенок не способен к этому», — сочли в правительственной комиссии.
Кабмин согласился с выводом правкомиссии и отметил, что в случае, если ребенок нуждается в специальной и расширенной поддержке, можно запросить индивидуальную помощь.
Осенью 2022 года правительство Эстонии приняло поправки о переходе к обучению на эстонском языке к 2030 году. Реформа начнется с 1 сентября 2024 года. Согласно ей, в первых и четвертых классах, а также в детсадах перейдут на эстонский язык в обучении.
Власти Эстонии отмечали, что для перехода потребуется увеличить изучение эстонского языка и обеспечить наличие работников сферы образования с необходимыми знаниями эстонского языка. На реформу планируется выделить €300 млн из государственного бюджета и еще €46 млн из структур ЕС.
Новый закон предусматривает, что к сентябрю все преподаватели должны владеть эстонским языком на уровне не ниже B2 (четвертый из шести). Однако, как заявила министр образования и науки Каллас, учителям, возможно, придется дать отсрочку в два года. В частности, это касается школ для детей с особыми потребностями. По словам Каллас, в настоящее время обсуждается план установить новым сроком сдачи языкового экзамена для всех учителей, преподающих на иностранном языке, в том числе и на русском, 2026 год. Предполагается, что реальный уровень владения языком учителями будет известен в июле — после публикации результатов экзаменов.
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