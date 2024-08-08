Мирошник счел военным преступлением атаку, в которой был ранен Поддубный
Атака, в которой был ранен военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, является военным преступлением с точки зрения международного права. Об этом заявил «РИА Новости» посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
«Я уверен, что расследование покушения на легендарного военкора будет проведено и проведено в кратчайшие сроки, а исполнители и заказчики преступления очень скоро пожалеют о своем злодеянии», — отметил Мирошник.
7 августа Поддубный получил ранение в Курской области при атаке дрона на машину, в которой он находился. Журналиста доставили в курскую областную клиническую больницу. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. Позже врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что военкор находится в сознании.
Следственный комитет России поручил установить всех лиц, причастных к ранению Поддубного, и привлечь их к уголовной ответственности. В ООН выразили обеспокоенность из-за ранения военного корреспондента и пожелали ему быстрого выздоровления.
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