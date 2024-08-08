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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев в телеграм-канале.

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В ночь на 7 августа в Воронеже упали несколько беспилотников. После падения одного из них на Ленинском проспекте пострадал один человек. Там же в нескольких квартирах многоквартирного дома выбило окна. Другой дрон повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща.

Всего в городе после той атаки были повреждены 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей.

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Воронежская область Александр Гусев беспилотники дроны
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