В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал Гладков местных жителей.
Спустя десять минут ракетную опасность отменили.
Накануне, 7 августа, Шебекино трижды подверглось обстрелам со стороны Украины. По словам местных властей, пострадали шесть мирных жителей. Кроме того, в результате обстрелов было повреждены десять многоквартирных домов, здание храма и два коммерческих объекта.
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