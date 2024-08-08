Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Шебекино

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал Гладков местных жителей.

Спустя десять минут ракетную опасность отменили.

Накануне, 7 августа, Шебекино трижды подверглось обстрелам со стороны Украины. По словам местных властей, пострадали шесть мирных жителей. Кроме того, в результате обстрелов было повреждены десять многоквартирных домов, здание храма и два коммерческих объекта.