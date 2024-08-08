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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал Гладков местных жителей.

Спустя десять минут ракетную опасность отменили.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне, 7 августа, Шебекино трижды подверглось обстрелам со стороны Украины. По словам местных властей, пострадали шесть мирных жителей. Кроме того, в результате обстрелов было повреждены десять многоквартирных домов, здание храма и два коммерческих объекта.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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