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Военная операция на Украине ,  
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Белгородское Шебекино и девять сел остались без света

В Шебекинском округе произошло аварийное отключение электричества
Сюжет
Военная операция на Украине

В Шебекинском городском округе из-за аварийного отключения электричества без света остались несколько населенных пунктов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Временно без света — часть города Шебекино, а также села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное», — написал губернатор.

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Фото:Антон Белицкий / Russian Look / Global Look Press

Он уточнил, что аварийные службы начнут устранять сбой после согласования с Минобороны.

Накануне вечером в Белгородском районе и Шебекинском округе действовала ракетная опасность.

30 июля без света из-за аварии на высоковольтной подстанции оказались обесточены более 360 трансформаторных подстанций в Керчи и близлежащих селах. Тогда без света остались более 53 тыс. человек.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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