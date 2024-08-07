Белгородское Шебекино и девять сел остались без света

В Шебекинском городском округе из-за аварийного отключения электричества без света остались несколько населенных пунктов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Временно без света — часть города Шебекино, а также села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное», — написал губернатор.

Он уточнил, что аварийные службы начнут устранять сбой после согласования с Минобороны.

Накануне вечером в Белгородском районе и Шебекинском округе действовала ракетная опасность.

30 июля без света из-за аварии на высоковольтной подстанции оказались обесточены более 360 трансформаторных подстанций в Керчи и близлежащих селах. Тогда без света остались более 53 тыс. человек.