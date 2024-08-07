Шесть человек пострадали при обстреле Шебекино
В Шебекино Белгородской области пострадали шесть мирных жителей, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщили глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов и глава региона Вячеслав Гладков.
Троих пострадавших доставили в Шебекинскую больницу бойцы батальона самообороны, еще двое самостоятельно вызвали скорую помощь. Шестой раненый получил необходимую медицинскую помощь на месте и отказался от госпитализации. Всех троих отвезут лечиться в Белгород.
Кроме того, обстрелы повредили десять многоквартирных домов, здание храма и два коммерческих объектах — выбиты окна, разбиты фасады и кровли. Также посечены шесть легковых автомобилей.
По данным Гладкова, это уже третий за сутки обстрел Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины.
После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, утром 7 августа в Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность. Незадолго до этого Гладков сообщил о повреждении многоквартирного жилого дома после атак города Шебекино украинскими беспилотниками. Днем в селе Ясные Зори в Белгородском районе мужчина получил осколочное ранение ноги.
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