Врачи раскрыли, почему сочли рост заболеваемости FLiRT нетипичным

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⁠Подъем заболеваемости коронавирусом — а именно развитие новых подштаммов группы FLiRT — в конце мая нетипичен для подобных инфекций⁠; возможно, имеет место довольно сильная мутация, против которой могут быть бессильны коллективный иммунитет и существующие вакцины.

Об этом заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Роспотребнадзор обнаружил в России 178 случаев заражения новым вариантом коронавируса FLiRT. Специалисты службы считают, что они не представляют особой опасности.

Вознесенский пояснил, что подъем заболеваемости во второй половине мая несвойственен для респираторных капельных инфекций, в это время должен наблюдаться ее спад.

«Одной из причин этого явления может быть то, что произошла довольно-таки значимая мутация у этого подштамма, вследствие чего есть вероятность, что <...> вакцинация и этот поствакцинальный иммунитет против данного штамма несостоятельны и не защищают от возможности заболевания», — заявил Вознесенский.

Он отметил, что сам заразившихся новым вариантом вируса пока не наблюдал, публикаций, подтверждающих отличия в клинической картине течения заболевания, также пока нет.

«Единственное, мы уже знаем, что этот штамм появился в нескольких странах, что он отличается незначительно, но тем не менее отличается от других подлиний штамма «омикрон». Как следствие, можно с высокой степенью достоверности предполагать, что и все свойства будут такие же, как и у других штаммов, и в подлинии штамма «омикрон», — полагает специалист.

«Омикрону» свойственна довольно легкая клиническая картина, без множества тяжелых случаев заболевания и высокой доли летальных исходов в сравнении с началом пандемии.

Вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с РБК добавил, что группа штаммов «омикрон» «весьма контагиозна, но обладает невысокой в сравнении с нулевым штаммом «Ухань» или «дельта» патогенностью». «Если проще: заразиться запросто, а погибнуть маловероятно», — заверил вирусолог.

Он убежден, что FliRT не обладает какими-то особыми свойствами, о которых следует предупреждать людей, «вирус должен быть в сфере внимания специалистов, но не СМИ и общества».

Аграновский не исключил дальнейший рост заболеваемости коронавирусом, но считает важным обращать внимание не на количество положительных ПЦР-тестов, а на число госпитализаций и смертей.

«Последние не заставляют тревожиться в настоящее время — таких случаев сейчас мало», — сказал вирусолог.