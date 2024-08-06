На Украине обнаружили новый штамм коронавируса FLiRT
На Украине в июле зарегистрировали три случая заражения новым вариантом коронавируса FLiRT, заявил замминистра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны в телеграм-канале.
«Два [случая] в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет», — заявил Кузин.
В Минздраве отметили, что штамм FLiRT происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации вирус лучше цепляется к клеткам и избегает иммунного ответа. Штамм поражает людей с ослабленным иммунитетом, заразиться могут даже те, кто сделал прививку.
ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности FLiRT, но отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны, добавили в ведомстве.
В мае в России зафиксировали 178 случаев варианта коронавируса FLiRT. В Роспотребнадзоре отметили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.
Среди симптомов заражения, вызванного этим штаммом, — лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния. Этот вариант коронавируса обнаружен минимум в 14 странах Европы, а также в Израиле и США.
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