 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

На Украине обнаружили новый штамм коронавируса FLiRT

Сюжет
Пандемия коронавируса

На Украине в июле зарегистрировали три случая заражения новым вариантом коронавируса FLiRT, заявил замминистра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны в телеграм-канале.

«Два [случая] в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет», — заявил Кузин.

В Минздраве отметили, что штамм FLiRT происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации вирус лучше цепляется к клеткам и избегает иммунного ответа. Штамм поражает людей с ослабленным иммунитетом, заразиться могут даже те, кто сделал прививку.

ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности FLiRT, но отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны, добавили в ведомстве.

В России выявили 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В мае в России зафиксировали 178 случаев варианта коронавируса FLiRT. В Роспотребнадзоре отметили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.

Среди симптомов заражения, вызванного этим штаммом, — лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния. Этот вариант коронавируса обнаружен минимум в 14 странах Европы, а также в Израиле и США.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
коронавирус Украина здравоохранение
Материалы по теме
Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады
Спорт
Мурашко оценил в десятки тысяч число россиян, зараженных коронавирусом
Общество
В России выявили 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
Президент Ирана пообещал Шойгу отомстить Израилю за лидера ХАМАСПолитика, 03:41
На Украине обнаружили новый штамм коронавируса FLiRTОбщество, 03:37
Над Курской областью уничтожили три украинских БПЛАПолитика, 03:32
Суд арестовал всех обвиняемых в нападении на боксера Двали в КрымуОбщество, 03:09
Белоусов поручил подготовить документ о реабилитации военных с супругамиПолитика, 02:52
Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключеннымиТехнологии и медиа, 02:39
Зурабишвили назвала непонятным решение США свернуть финпомощь ГрузииПолитика, 02:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Жителей Курской области предупредили о ракетной опасностиПолитика, 02:05
Белоусов поздравил военных со взятием Новоселовки Первой в ДНРПолитика, 01:48
Американские военные пострадали при обстреле авиабазы в ИракеПолитика, 01:32
В Москве начали проверку пристававшего к пассажиркам таксистаОбщество, 01:24
В Харькове прогремели взрывыПолитика, 01:09
Умер глава Центра мусульман Северного КавказаОбщество, 00:59
Московская прокуратура составила портрет типичного преступникаОбщество, 00:50