Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в курском приграничье
Боевые действия в районе границы с Украиной в Курской области идут второй день. Как сообщал глава Генштаба России Валерий Герасимов, подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек начали наступление на регион с целью захвата Суджанского района. По его словам, российские военные уже остановили наступление, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми.
«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — сказал глава Генштаба.
Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева
Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области
Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air
Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы
В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью
Автомобили в России подорожают вдвое
Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram