Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в курском приграничье

Минобороны опубликовало кадры поражения техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен комплексом «Искандер-М», в результате были уничтожены бронетехника и живая сила ВСУ

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Боевые действия в районе границы с Украиной в Курской области идут второй день. Как сообщал глава Генштаба России Валерий Герасимов, подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек начали наступление на регион с целью захвата Суджанского района. По его словам, российские военные уже остановили наступление, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — сказал глава Генштаба.