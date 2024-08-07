В Антарктиде зафиксировали новый рекорд тепла

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Ученые зафиксировали новый температурный рекорд в Центральной Антарктиде. На станции «Восток» температура поднялась до -34,2°C. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли. На станции «Восток» в Центральной Антарктиде 6 августа 2024 года термометр показал -34,2°С», — говорится в сообщении.

Сейчас в Антарктиде зима, июль и август — самые холодные месяцы для Южного полушария. Зафиксированная температура — самая теплая для зимы в самой холодной точке планеты. Средняя многолетняя температура на «Востоке» в июле составляет -66,6°C, в августе — 67,6°C ниже нуля.

Абсолютный температурный максимум был зарегистрирован на станции в летний период: 16 декабря 1957 года воздух на «Востоке» прогрелся до -13,6°С.

В июне 2024 года ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата заявили о беспрецедентной скорости глобального потепления. По их словам, оно достигло 0,26°C за десятилетие в течение 2014–2023 годов.

В 2023 году ученые из Лаборатории науки о климате и окружающей среде во Франции пришли к выводу, что территория Антарктиды нагревается почти в два раза быстрее остального мира и темпы потепления там выше, чем прогнозировалось ранее. Исследователи выяснили, что Антарктида нагревается со скоростью 0,22–0,32°C за десять лет, в то время как климатические модели прогнозировали 0,18°C.

Эксперт по ледяным кернам из Австралийского национального университета Сара Джексон отметила, что результаты работы «вызывают глубокую тревогу». По ее словам, прогнозы ученых о будущем климата Антарктиды основаны на заниженных цифрах, которые дают климатические модели.

В том же году площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды приблизилась к рекордно низкому показателю с 1979 года. В феврале она составила 1,79 млн кв. км. Таяние ледников грозит повышением уровня Мирового океана, а также глобальным изменением климата.