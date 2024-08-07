Потери ВСУ в Курской области составили более 300 человек

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Вооруженные силы Украины при попытке прорваться на территорию Курской области потеряли более 300 человек, из них не менее 100 были убиты, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным и руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области.

Попытка прорыва ВСУ через границу с Курской областью произошла утром 6 августа. По данным Минобороны России, тогда были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

На следующий день, 7 августа, бои около границ продолжились. В полдень ведомство отчиталось, что ВС России не допустили продвижения ВСУ, а украинским резервам в Сумской области нанесли поражение.

Курские власти сообщали в общей сложности о пяти погибших мирных жителях. Число пострадавших достигло 24 человек, из них шесть — это дети, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.