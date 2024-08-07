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Военная операция на Украине ,  
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В атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

В атаке на Курскую область приняли участие не менее 1 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

По словам Герасимова, продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено. Потери украинской стороны составили 315 военных, в том числе 100 человек убитыми. Также российские войска уничтожили 54 единицы бронетехники, из них семь танков.

Путин проводит встречу по ситуации в Курской области с главами силовых ведомств 7 августа, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Потери ВСУ в Курской области составили более 300 человек
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Фото:Chris McGrath / Getty Images

6 августа Минобороны сообщило о группе из 300 диверсантов из состава 22-й механизированной бригады ВСУ, которые предприняли попытку прорыва на территорию России. Диверсанты атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района Курской области.

На следующий день в ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», авиация, ракетные войска и артиллерия не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. Министерство оценило потери Украины за сутки боев в 260 военных и 50 единиц бронетехники.

7 августа на совещании с правительством президент назвал атаку в Курской области масштабной провокацией. По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

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Курская область Владимир Путин Кремль
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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