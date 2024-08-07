В Госдуме предложили вернуться к практике долгосрочных тарифов по ЖКХ

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Депутаты Госдумы предложили разработать к весне 2025 года законопроект, который установит долгосрочные — не менее чем на пять лет — тарифы ЖКХ с учетом их индексации. Об этом сообщает Forbes, который ознакомился с планом рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ рабочей группы Думы по совершенствованию законодательного регулирования.

Сейчас тарифы корректируются ежегодно в пределах инфляции, соблюдение предельной планки тарифов контролирует ФАС. По данным представителя Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, передает издание, частая корректировка тарифов негативно сказывается на работе ресурсоснабжающих организаций, мешает прийти к запланированному результату инвестиционной политики.

Как сообщил ФАС, уже разработан проект федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», который предусматривает в том числе закрепление применения долгосрочных тарифов. Сейчас в ведомстве ожидают поручения о внесении законопроекта в правительство России.

Проект, согласно рекомендациям, должен быть подготовлен к 1 марта. Ответственные ведомства — Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минстрой, Минэнерго, Минэкономразвития и комитет Думы по защите конкурентной политики.

С 1 июля во всех регионах страны была повышена плата за коммунальные услуги. Величина предельных индексов варьируется по регионам, причем в достаточно широком интервале: от 4% (в Хакасии, например) до 15% (в Забайкальском крае). В Москве предельное повышение стоимости ЖКУ было запланировано на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%.

По данным Росстата, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) привело к тому, что за один день июля потребительские цены в стране выросли на 0,5%, за отчетную неделю — на 0,66%.