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Военная операция на Украине ,  
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Курские власти вновь объявили опасность ракетной атаки на регион

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Жителей Курской области предупредили об опасности ракетной атаки, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

С начала среды, 7 августа, Смирнов девять раз публиковал в своем телеграм-канале информацию об опасности ракетной атаки или нападения дронов и об ее отмене.

Глава региона традиционно призывает граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а если кто-то находится на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

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Фото:John Moore / Getty Images

Смирнов утром 6 августа сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, министерство заявило, что «противнику наносится огневое поражение».

На следующий день в ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», авиация, ракетные войска и артиллерия не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. Минобороны также заявило об ударах по украинским резервам в девяти населенных пунктах в Сумской области и потерях ВСУ.

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