В Волгоградской области выявили первые случаи лихорадки Западного Нила
Несколько первых случаев заболевания лихорадкой Западного Нила выявлено в Волгоградской области. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
По информации ведомства, два случая зарегистрировано среди жителей Волгограда и один завезен из Астраханской области.
«Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1–5%) — с поражением центральной нервной системы», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Человек может заразиться ЛЗП при укусе комаров. Переносчиками также являются клещи, а резервуар инфекции — птицы и грызуны. Инкубационный период составляет от двух до шести дней, но может продолжаться от двух дней до двух недель, у людей с ослабленным иммунитетом может длиться дольше. Вакцина для профилактики лихорадки Западного Нила в настоящее время отсутствует.
Ранее в Республике Татарстан число заболевших лихорадкой Западного Нила выросло до 14 человек. Очаги выявили в Казани и семи районах Татарстана. Лечение в больнице на данный момент проходят пять пациентов.
В июле Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях заболевания лихорадкой Западного Нила в России, отметив, что большинство из них завозные. Также в ведомстве добавили, что мониторинг ситуации с заражением лихорадкой ведется непрерывно.
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