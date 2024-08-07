В Воронеже при падении БПЛА были повреждены 22 квартиры
Обломки украинского беспилотника в Воронеже повредили 22 квартиры и пять нежилых помещений, сообщает пресс-служба мэрии города в телеграм-канале.
«По информации, имеющейся на данный момент, пострадало 38 автомобилей, 22 квартиры и пять нежилых помещений», — говорится в сообщении.
Украина атаковала Воронежскую область 7 августа. Минобороны тогда сообщило о перехвате двух дронов над регионом. Из-за падения обломков были повреждены дома на улице Березовая Роща и на Ленинском проспекте.
Один человек был ранен. По словам главы региона Александра Гусева, пострадавший получил непроникающие ранения, его доставили в больницу.
Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х
США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию
Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram