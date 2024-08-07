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Военная операция на Украине ,  
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В Воронеже при падении БПЛА были повреждены 22 квартиры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: adm_vrn / Telegram
Фото: adm_vrn / Telegram

Обломки украинского беспилотника в Воронеже повредили 22 квартиры и пять нежилых помещений, сообщает пресс-служба мэрии города в телеграм-канале.

«По информации, имеющейся на данный момент, пострадало 38 автомобилей, 22 квартиры и пять нежилых помещений», — говорится в сообщении.

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Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

Украина атаковала Воронежскую область 7 августа. Минобороны тогда сообщило о перехвате двух дронов над регионом. Из-за падения обломков были повреждены дома на улице Березовая Роща и на Ленинском проспекте.

Один человек был ранен. По словам главы региона Александра Гусева, пострадавший получил непроникающие ранения, его доставили в больницу.

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