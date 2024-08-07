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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Египте заявили о возможности масштабной войны после убийства Хании

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Исмаил Хания
Исмаил Хания (Фото: Abid Katib / Getty Images)

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании грозит началом полномасштабного военного конфликта в регионе, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И, содержание их беседы опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Убийство Хании «усложнило достижение соглашения о прекращении огня, поскольку может привести к началу полномасштабной войны в регионе», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в Египте «глубоко обеспокоены» этим и призвал международное сообщество принять совместные меры для предотвращения эскалации.

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Убийство главы политбюро ХАМАС произошло 31 июля в его резиденции в Тегеране. По разным версиям, Хания погиб в результате ракетного удара или от заложенной заранее бомбы. Ликвидацию руководства ХАМАС Израиль называл одной из своих главных военных целей, а Ханию считал одним из ответственных за атаку группировки на страну 7 октября.

Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство Хании «трусливым поступком, который не останется без ответа». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал месть за убийство главы ХАМАС долгом своей страны.

Опасения по поводу эскалации конфликта после убийства Хании выразили сразу несколько стран, в том числе Турция, Египет, Китай и Россия.

По информации The Washington Post, Израиль сразу после сообщений об убийстве Хании уведомил США, что несет за это ответственность, хотя официально отказался комментировать его смерть.

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