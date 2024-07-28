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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области объявили воздушную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецкой области объявили воздушную опасность, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — говорится в публикации.

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После начала специальной военной операции ряд регионов России регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, воздушную опасность в Липецкой области объявляли накануне — около 4:30 утра 27 июля. Тогда губернатор сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории Добровского муниципального округа. Утром в этот же день в регионе в селе Ратчино рядом с жилым домом упал украинский беспилотник, никто не пострадал.

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Теги
Липецкая область Игорь Артамонов Воздушная тревога опасность
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