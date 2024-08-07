Трамп анонсировал большое интервью Маску
Кандидат в президенты США Дональд Трамп анонсировал большое интервью бизнесмену Илону Маску. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«В понедельник вечером я дам большое интервью Илону Маску», — сообщил Трамп. Он добавил, что подробности будут позже.
После того, как на Трампа 13 июля совершили покушение во время его предвыборного выступления в Батлере, Маск поддержал кандидата в президенты от Республиканской партии. По мнению предпринимателя, в последний раз в США был «настолько крутой кандидат», как Трамп, в начале XX века — им был Теодор Рузвельт. Республиканец Рузвельт занимал пост президента страны с 1901 по 1909 год.
До этого Маск публично не поддержал никого из кандидатов в президенты и утверждал, что не рассматривает финансирование кампаний любого из претендентов на главу государства.
Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить
«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев
Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию
Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Бэнкси представил новую работу
Подборка каналов РБК в Telegram