Трамп анонсировал большое интервью Маску

Кандидат в президенты США Дональд Трамп анонсировал большое интервью бизнесмену Илону Маску. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«В понедельник вечером я дам большое интервью Илону Маску», — сообщил Трамп. Он добавил, что подробности будут позже.

После того, как на Трампа 13 июля совершили покушение во время его предвыборного выступления в Батлере, Маск поддержал кандидата в президенты от Республиканской партии. По мнению предпринимателя, в последний раз в США был «настолько крутой кандидат», как Трамп, в начале XX века — им был Теодор Рузвельт. Республиканец Рузвельт занимал пост президента страны с 1901 по 1909 год.

До этого Маск публично не поддержал никого из кандидатов в президенты и утверждал, что не рассматривает финансирование кампаний любого из претендентов на главу государства.