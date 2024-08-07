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Выборы президента США ,  
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Трамп анонсировал большое интервью Маску

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Выборы президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп анонсировал большое интервью бизнесмену Илону Маску. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«В понедельник вечером я дам большое интервью Илону Маску», — сообщил Трамп. Он добавил, что подробности будут позже.

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Дональд Трамп

После того, как на Трампа 13 июля совершили покушение во время его предвыборного выступления в Батлере, Маск поддержал кандидата в президенты от Республиканской партии. По мнению предпринимателя, в последний раз в США был «настолько крутой кандидат», как Трамп, в начале XX века — им был Теодор Рузвельт. Республиканец Рузвельт занимал пост президента страны с 1901 по 1909 год.

До этого Маск публично не поддержал никого из кандидатов в президенты и утверждал, что не рассматривает финансирование кампаний любого из претендентов на главу государства.

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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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