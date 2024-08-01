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Дело инстаблогеров ,  
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Прокуратура утвердила обвинение в деле блогера Блиновской

Прокуратура утвердила обвинение и передала в суд дело Блиновской
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Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: moscowproc / Telegram)

Московская прокуратура утвердила перед передачей в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской, сообщило надзорное ведомство в телеграм-канале.

В окончательной редакции ей вменяется уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса), легализация доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1) и неправомерный оборот платежей (ч. 1 ст. 187).

По версии обвинения, будучи индивидуальным предпринимателем, Блиновская при помощи своего мужа незаконно использовала упрощенную схему налогообложения. Таким образом она занизила суммы НДФЛ и НДС, представила в налоговую заведомо ложные сведения и не уплатила более 906,6 млн руб. налогов в бюджет.

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Общество
Елена Блиновская

Также Блиновские, как полагает прокуратура, получив эти деньги, легализовали свыше 716 млн руб. из них, замаскировав таким образом связь с преступным источником происхождения.

Кроме того, блогер неоднократно неправомерно использовала электронные ключи системы «Клиент-Банк» для незаконных переводов денег, следует из материалов дела.

Прокуратура заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, также на имущество супругов стоимостью свыше 650,5 млн руб. наложен арест.

Саму женщину задержали в апреле 2023 года. Сначала ее отправили под домашний арест, а после нарушений правил суд арестовал ее и перевел в СИЗО.

Слушания по делу Блиновской будут проходить в Савеловском суде Москвы. Материалы в отношении ее супруга выделены в отдельное производство в связи с его розыском, добавили в прокуратуре.

Адвокат блогера Булат Солтаханов заявил, что срок давности по вменяемой его подзащитной статье об уклонении от уплаты налогов уже истек.

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