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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу назвал три упущенные возможности Украины обеспечить себе мир

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

У Украины в современной истории было три возможности урегулировать внутреннюю ситуацию и обеспечить себе мир, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Первая возможность, по его мнению, была в феврале 2014 года, когда Киев подписал с представителями Германии, Польши и Франции «соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса». Этот документ предполагал создание правительства национального единства и подготовку конституционной реформы, отметил Шойгу. Однако на Украине предпочли «срежиссированный западниками сценарий государственного переворота», добавил он.

Вторая возможность была в феврале 2015 года при заключении минских соглашений. «Впоследствии сами протагонисты минских соглашений — бывший президент Украины [Петр] Порошенко и их так называемые гаранты [президент Франции Франсуа] Олланд и [канцлер Германии Ангела] Меркель — признали, что выполнять договоренности не планировалось уже изначально», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Третья возможность была весной 2022 года в Стамбуле. Но в итоге «после указания украинским властям со стороны тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона» Киев отказался выполнять соглашения, заключил Шойгу.

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После начала военной операции и Россия, и Украина неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, но каждая — на своих условиях.

В июле 2024 года украинский президент Владимир Зеленский допустил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Киев позже уточнил, что готов вести переговоры на условиях, «опирающихся на международное право как концепцию». «И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — отметил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Российские власти выдвигают для начала мирных переговоров несколько условий: снятие международных санкций, вывод войск Украины и ее отказ от претензий на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, а также признание суверенитета России над этими регионами. Кроме того, Путин требовал отказа Украины от вступления в НАТО. В Киеве эти условия отвергли и назвали ультиматумом.

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Сергей Шойгу Украина переговоры Минские соглашения
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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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