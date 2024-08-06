На рынке в Туапсе загорелся торговый павильон. Видео
На рынке в Туапсе произошел пожар в торговом павильоне, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
«В Туапсе загорелся торговый павильон на 400 кв. м», — говорится в сообщении.
Позже в МЧС уточнили, что площадь возгорания выросла до 950 кв. м. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек.
В 14:40 мск ведомство заявило, что открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвуют 50 человек и 17 единиц техники.
31 июля в многоквартирном доме на улице Чапаева в центре Краснодара произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 кв. м. По данным МЧС, из здания самостоятельно вышли 40 человек. Пострадавших не было.
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