В центре Краснодара загорелся многоквартирный дом

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Пожар в многоквартирном доме начался на улице Чапаева в центре Краснодара, по предварительной информации никто не пострадал, сообщает управление МЧС по региону в телеграм-канале.

«На улице Чапаева возгорание произошло на 2-м этаже многоквартирного дома. Огонь охватил 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из здания самостоятельно вышли 40 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники.

Журналист агентства «Краснодар онлайн» сообщила, что огонь перекинулся на соседнее здание.

Движение транспорта перекрыли по улице Чапаева от улицы Красной до улицы Рашпилевской, написала в телеграм-канале пресс-служба Муниципального центра Управления города.

Пресс-служба также сообщила, что информация о возгорании поступила в 21:02 мск.

Ранее, 31 июля, МЧС Краснодарского края сообщило о возгорании крыши строящейся школы в станице Тбилисская на Кубани. Тогда уточнили, что огонь распространился по площади 1,9 тыс. кв. м.