На предприятии в Коми произошел пожар
На Усинском газоперерабатывающем заводе в Коми произошло возгорание, пострадавших нет, сообщили «РИА Новости» в Единой дежурной диспетчерской службе.
Телеграм-канал Baza пишет, что пожар начался после взрыва на принадлежащем «Транснефти» нефтеперерабатывающем предприятии, всех сотрудников эвакуировали.
РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».
Материал дополняется.
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