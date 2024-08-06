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Бизнес ,  
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На предприятии в Коми произошел пожар

На Усинском газоперерабатывающем заводе в Коми произошло возгорание, пострадавших нет, сообщили «РИА Новости» в Единой дежурной диспетчерской службе.

Телеграм-канал Baza пишет, что пожар начался после взрыва на принадлежащем «Транснефти» нефтеперерабатывающем предприятии, всех сотрудников эвакуировали.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

Материал дополняется.

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