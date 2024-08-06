Итальянец задержан в Москве за запуск дрона над «Зарядьем»

Парк «Зарядье» (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Московская полиция задержала гражданина Италии, который вел съемку с дрона в районе парка «Зарядье» в центре города, рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

В свою очередь, источник ТАСС уточнил, что речь идет о бортпроводнике итальянской авиакомпании.

По данным агентств, инцидент произошел днем в понедельник. Полицейские увидели беспилотник над «Зарядьем», установили оператора и задержали его.

Мужчину привлекают к административной ответственности, сам коптер забрали сотрудники органов.

«В пресс-службу такая информация не поступала», — прокомментировали инцидент РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В мае 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать беспилотники над городом. Исключение сделано для аппаратов, «используемых по решениям органов государственной власти».

Если нет соответствующего разрешения, оператору беспилотного воздушного судна грозит наказание по ч. 2 ст. 11.4 Кодекса об административных правонарушениях — до 50 тыс. руб. штрафа.