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Военная операция на Украине ,  
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Иранца оштрафовали в Москве за футболку Balenciaga с флагом Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Суд назначил иранцу штраф 50 тыс. руб. за ношение футболки с изображением герба и флага Украины. Гражданин Ирана заявил, что приобрел футболку в интернете, а что на ней изображено, он не понимал. Футболку суд постановил уничтожить
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана по делу о распространении заведомо ложных сведений о российской армии — он носил в центре города футболку Balenciaga с флагом Украины на ней, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в нарушении ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, уточнили в пресс-службе.

Мужчина оштрафован на 50 тыс. руб. Футболку у него забрали, она подлежит уничтожению.

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Тверской районный суд города Москвы

Как следует из материалов дела, Хидари во вторник в центре Москвы, «находясь в общественном месте, был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди, которые публично демонстрировал, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации».

По мнению суда, эта футболка является наглядной агитацией и она «явно выражает негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации».

Сам мужчина с нарушением согласился. Он пояснил, что купил футболку на сайте «Баленсиага» и не знал, что означают изображения на ней. В Москву он приехал неделю назад с экскурсией.

Постановление Тверского суда он может обжаловать в вышестоящей инстанции, в силу оно пока не вступило.

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Теги
Мария Гусарова
Иран гражданин Москва дискредитация армии штраф
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