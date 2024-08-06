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Военная операция на Украине ,  
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Медведчук заявил о желании созвать совет ОБСЕ из-за действий Киева

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Движение «Другая Украина» направило международным инстанциям обращение с целью предотвратить третью мировую войну, которую, по мнению его членов, может спровоцировать действующий режим Киева, следует из заявления председателя организации Виктора Медведчука.

«Мы уверены, что преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств в Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну», — говорится в заявлении.

Украинский политик Медведчук написал письмо Трампу
Политика
Виктор Медведчук

«Демократические принципы народовластия» влияют на «общую безопасность в мире», поэтому в стране необходимо восстановить конституционный правопорядок, а действия Зеленского — остановить, следует из текста. Там не уточняется, о каких именно действиях идет речь.

Соответствующие обращения направлены председателю офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, председателю постоянного совета ОБСЕ Яну Боргу и послам всех аккредитованных на Украине государств.

Виктор Медведчук — бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В стране против него открыто несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Он покинул страну в рамках обмена пленными с Россией. В начале 2023 года Медведчука лишили украинского гражданства.

Медведчук неоднократно выступал против действий Зеленского. Так, в июне бывший лидер ОПЗЖ предупредил Украину о новых референдумах, если Киев не примет инициативу российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта на условиях, которые он озвучил 14 июня, выступая в МИДе.

В письме кандидату в президенты США Дональду Трампу Медведчук сообщил о «беспрецедентном уровне милитаризации мировой политики», о чем свидетельствуют призывы украинских властей к убийству российского президента Владимира Путина и украинских политиков, которые выступают за мир.

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Виктор Медведчук фото

Виктор Медведчук

политик, бывший глава администрации президента Украины, экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина), бывший депутат
7 августа 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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